Mercato - Barcelone : La révélation fracassante de la presse espagnole sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 19 octobre 2021 à 22h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Ousmane Dembélé souhaiterait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Mais son agent aurait entamé des discussions avec la Juventus, mais aussi avec Manchester United.

Ça chauffe en coulisses entre Joan Laporta et Ousmane Dembélé ! Ce mardi, le quotidien espagnol Spot annonce que le joueur n’aurait toujours pas répondu favorablement à l’offre de prolongation transmise par les dirigeants du FC Barcelone. Un silence qui commencerait à agacer Joan Laporta, désireux de boucler ce dossier avant la fin du mois d’octobre. Le président du club culé aurait demandé à Dembélé de lui donner immédiatement une réponse. Dans le cas contraire, l’ailier pourrait prendre place dans les tribunes et ne plus fouler les pelouses de Liga cette saison.

Des réunions entre le clan Dembélé et certains cadors européens ?