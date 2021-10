Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué sort du silence pour le retour de Dani Alves !

Publié le 19 octobre 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Dani Alves a proposé ses services au FC Barcelone, Gerard Piqué s’est prononcé sur un éventuel retour de son ami.

Après avoir résilié son contrat avec le club de São Paulo, Dani Alves est à la recherche d’un nouveau défi du haut de ses 38 ans, et c’est au FC Barcelone qu’il se verrait bien rebondir. Il y a quelques jours, la presse catalane a annoncé que l’ancien latéral droit du club culé, passé également par la Juventus et le PSG, avait proposé ses services à Joan Laporta. Une information confirmée par Dani Alves en personne, dans un entretien accordé à Sport : « J'ai dit que lorsque le Barça aurait besoin de moi et me voudrait, je serais à la disposition du Barça, où que je sois. L'affection, l'amour et le respect que j'ai pour ce club sont trop forts. Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux apporter ma contribution n'importe où, mais plus encore au Barça en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant. » Chez les Blaugrana , le retour de Daniel Alves ne fait pas l’unanimité, un sujet sur lequel s’est prononcé Gerard Piqué.

« Son retour au Barça dépend exclusivement de la décision prise par le club »