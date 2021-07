Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole relance le dossier Renato Sanches !

Publié le 19 juillet 2021 à 20h00 par B.C.

Comme révélé par le10sport.com, Renato Sanches est dans le viseur du FC Barcelone. La presse espagnole confirme ce lundi l’intérêt du club catalan pour le milieu du LOSC, mais ce dernier ne ferait pas l’unanimité pour autant.

Le FC Barcelone se retrouve actuellement dans une position très délicate. En proie à des problèmes financiers, le club culé doit rapidement se séparer de plusieurs joueurs, mais dans le même temps, des renforts sont toujours attendus par Ronald Koeman, et notamment un milieu de terrain. Après l’échec Wijnaldum, le Barça compte se renforcer à ce poste, et comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le nom de Renato Sanches est évoqué en interne. Une piste confirmée par AS , alors que d’autres médias espagnols ont indiqué au contraire que le milieu du LOSC n’avait pas les faveurs des dirigeants blaugrana. Cependant, la réalité serait bien différente.

Un gros débat autour de Renato Sanches