Mercato - Barcelone : La porte n’est pas fermée pour Matthijs de Ligt

Publié le 9 février 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone a été mis en échec pour Matthijs de Ligt cet été, en Catalogne, on ne ferme pas la porte au Néerlandais pour l’avenir.

Capitaine de l’Ajax Amsterdam la saison dernière, Matthijs de Ligt était courtisé par les plus grands clubs européens durant le dernier mercato estival. Après Frenkie De Jong, le FC Barcelone rêvait de pouvoir attirer le défenseur néerlandais, mais cela n’a finalement pas été possible puisque De Ligt a préféré la Juventus. Pourtant, le joueur de 19 ans pourrait rejoindre le Barça à l’avenir, c’est en tout cas ce que pense De Jong. Et Eric Abidal ne ferme aucune porte.

« Je ne sais pas s’il sera un jour ici, mais… »