Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour ce joueur de Mourinho !

Publié le 14 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

En manque de temps de jeu à Tottenham, Juan Foyth pourrait se relancer du côté du FC Barcelone. Son agent n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ de l’Argentin.

Arrivé sous l’ère Mauricio Pochettino à Tottenham, Juan Foyth a vu son temps de jeu considérablement diminuer depuis la prise de fonctions de José Mourinho en novembre dernier. Si bien qu’un transfert de Foyth à l’intersaison se dessinerait pour… le FC Barcelone ! Mundo Deportivo a fait part d’un intérêt du Barça pour le défenseur central argentin alors que ça risquerait de bouger dans ce secteur de jeu cet été en Catalogne avec les potentiels transferts de Samuel Umtiti et de Jean-Clair Todibo. Le représentant du joueur de Tottenham est monté au créneau.

L’agent de Foyth avoue ne pas voir d’avenir pour son client à Tottenham !