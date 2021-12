Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle priorité à 25M€ de Laporta est dévoilée !

Publié le 10 décembre 2021 à 10h00 par T.M.

A Barcelone, il faut absolument recruter un attaquant. Et le bonheur de Xavi pourrait bien se trouver du côté de l’Argentine.

Sans Lionel Messi, le FC Barcelone n’arrive désormais plus à marquer. Bien que Memphis Depay soit là, la force de frappe est considérablement réduite. Il faut donc remédier à cela et dès cet hiver, un attaquant devrait débarquer en Catalogne. Tous les regards se tournent ainsi actuellement vers Ferran Torres, aujourd’hui à Manchester City. Mais les pistes ne manquent pas au Barça. Alors qu’il faudrait aujourd’hui faire une croix sur Karim Adeyemi, qui se rapproche du Borussia Dortmund, une nouvelle priorité se dégagerait aux abords du Camp Nou.

Le Barça à fond sur Julian Alvarez !

Et c’est du côté de River Plate que le FC Barcelone pourrait trouver son buteur. A 21 ans, Julian Alvarez ne cesse de faire forte impression avec le club de Buenos Aires et cela n’aurait donc pas échappé aux Blaugrana. Selon les informations de Pedro Almeida, l’Argentin serait aujourd’hui la principale cible du Barça. Et pour recruter Julian Alvarez, Joan Laporta serait prêt à mettre jusqu’à 25M€ sur la table. Suffisant pour convaincre River Plate ?