Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point du Bayern pour Robert Lewandowski !

Publié le 15 avril 2022 à 16h00 par T.M.

Annoncé toujours plus proche du FC Barcelone pour la saison prochaine, Robert Lewandowski a vu Julian Nagelsmann, son entraîneur, mettre les choses au point concernant son avenir.

L’avenir de Robert Lewandowski fait de plus en plus parler. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, le Polonais est la priorité de sa direction qui cherche à le prolonger. Problème, un accord peine à être trouvé et désormais, la tendance semble plutôt être à un départ. Cet été, Lewandowski pourrait finalement partir et actuellement, c’est le FC Barcelone qui semble être le mieux placé pour accueillir le buteur de Julian Nagelsmann.

« Je n’ai jamais eu l’impression qu’il voulait partir »