Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Jean-Clair Todibo sur son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 1h00 par B.C.

Prêté à l’OGC Nice par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo ne s’imagine pas faire son retour en Catalogne.

Parti très tôt au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a pas eu l’occasion de s’illustrer chez les Blaugrana . Prêté à Schalke 04 puis à Benfica, le défenseur de 21 ans a pris la direction de l’OGC Nice cet hiver, pour un nouveau prêt avec une option d’achat. Todibo retrouve du temps de jeu sur la Côte d’Azur et n’a pas mis longtemps avant d’afficher un souhait fort pour son avenir. « Nice m'offre tout ce dont j'ai besoin et m'a donné la chance de me relever. Je la saisis pour m'inscrire dans la durée et aider mes coéquipiers. Car les aider, c'est m'aider moi aussi », confiait le joueur en mars dernier, dans un entretien accordé à L’Équipe . Et Todibo s’est encore montré plus explicite ce jeudi.

« J’ai envie de rester »