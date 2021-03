Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jean-Clair Todibo lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il a été prêté à l’OGC Nice pour cette seconde partie de saison par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo ne cache pas qu’il aimerait bien rester à long terme au sein de l’écurie azuréenne.

En échec à Benfica, club avec lequel il n’a pas disputé le moindre match de Liga NOS en première partie de saison, Jean-Clair Todibo a été renvoyé au FC Barcelone cet hiver, six mois avant la date de fin initiale de son prêt. Seulement voilà, l’ancien toulousain arrivé au Barça à l’hiver 2019 n’entrait pas non plus dans les plans de Ronald Koeman chez les Blaugrana . En conséquence, le FC Barcelone a décidé de le prêter encore, cette fois à l’OGC Nice avec une option d’achat fixée à 8,5 M€. Et le moins que l’on puisse dire est que Jean-Clair Todibo y a retrouvé des couleurs en prévenant part à neuf rencontres toutes compétitions confondues. Le Français y est épanoui, et il ne cache ainsi pas son intention d’y rester à long terme, même si tout dépend de la volonté de l’écurie niçoise pour l’heure.

« Nice m'offre tout ce dont j'ai besoin »