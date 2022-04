Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Lacazette sur son avenir !

Publié le 17 avril 2022 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 17 avril 2022 à 21h03

Comme le10sport.com vous le révélait courant mars, le FC Barcelone s’était positionné sur le dossier Alexandre Lacazette en marge du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin prochain à Arsenal, l’attaquant français a fait savoir que rester chez les Gunners n’était pas une option à écarter à l’instant T.

Pour sa dernière année de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette dispose d’un énorme rôle puisqu’il est devenu le capitaine des Gunners au moment où Pierre-Emerick Aubameyang avait lâché le brassard avant de s’engager en faveur du FC Barcelone cet hiver. Se pourrait-il que Lacazette rejoigne Aubameyang au Barça à l’intersaison ? le10sport.com vous dévoilait le 12 mars que le comité de direction du FC Barcelone s’est positionné afin de l’attirer au sein du club culé en tant qu’agent libre cet été. Cependant, Alexandre Lacazette a tenu à rappeler qu’il n’avait clairement pas arrêté son choix pour son avenir.

« Rien n’est fait, je n’ai pas fait un trait sur Arsenal »