Mercato - Barcelone : La grande annonce de Guardiola sur ce joueur de Laporta !

Alors que le Barça penserait à se débarrasser de Sergi Roberto, Manchester City pourrait en profiter lors du mercato estival. Interrogé sur ce dossier, Pep Guardiola, le coach des Citizens, a entretenu le suspens.

En grande difficulté sur le plan financier, et notamment à cause du coronavirus, le FC Barcelone penserait à réaliser un grand ménage dans son effectif cet été. Dans cette optique, Sergi Roberto pourrait être sacrifié lors du prochain mercato estival. Ce qui pourrait faire le plus grand bonheur de Pep Guardiola. Toutefois, le coach de Manchester City a préféré botter en touche lorsqu'il a été interrogé sur une possible arrivée de Sergi Roberto dans son club.

«Sergi est un joueur du Barça»