Mercato - Barcelone : Guardiola a sa petite idée pour la succession de Koeman…

Le FC Barcelone pourrait se trouver confronté au même problème qu’en cette fin de saison l’année prochaine, à savoir la recherche d’un nouvel entraîneur. Et pour succéder à Ronald Koeman, Pep Guardiola aurait sa petite idée.

Pendant de longues semaines au cours des élections présidentielles et après la victoire du nouveau président Joan Laporta le 7 mars dernier, l’avenir de Ronald Koeman a été incertain. Pourtant sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais n’a pas fait l’unanimité en interne et plusieurs coachs lui auraient été préférés par la direction. Finalement, le Barça a décidé de lui faire confiance et de le laisser honorer son ultime année de contrat. Mais pour la suite, un autre entraîneur pourrait être nommé en la personne de Xavi Hernandez par exemple. Et l’ancienne gloire du FC Barcelone serait une bonne option selon Pep Guardiola, mais pas la seule.

Xavi, Mascherano ou Busquets ?