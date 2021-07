Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien buteur des Verts lance un appel du pied à Puel !

Publié le 6 juillet 2021 à 4h00 par A.M.

Passé par l'ASSE entre 2008 et 2010, Kevin Mirallas n'a pas laissé un souvenir impérissable chez les Verts. Et pourtant, l'attaquant belge se verrait bien revenir dans le Forez.

Cet été, l'ASSE sera de nouveau en quête d'un avant-centre. Après les échecs rencontrés avec Mostafa Mohamed et M'Baye Niang, les Verts avaient obtenu le prêt d'Anthony Modeste cet hiver. Mais l'attaquant français est finalement retourné à Cologne après une blessure. Claude Puel relance donc sa recherche et reçoit un appel du pied inattendu. Passé par l'ASSE entre 2008 et 2010, Kevin Mirallas ne ferme effectivement pas la porte à un retour.

Mirallas interpelle Puel