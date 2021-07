Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ancien du club interpelle Claude Puel pour un retour cet été !

Publié le 4 juillet 2021 à 22h10 par La rédaction

Si Claude Puel reste pour l'heure discret sur le marché des transferts, un joueur semble désireux de rejoindre l'ASSE. Onze ans après son départ de Saint-Etienne, Kevin Mirallas a laissé entrevoir un potentiel retour chez les Verts. Et la présence de Claude Puel n’y est pas pour rien…

C’est un été qui va valoir cher pour Claude Puel. Après une saison compliquée terminée à la 11ème place, l’ASSE doit inverser la tendance pour se relancer, et cela démarre par un bon mercato. Claude Puel est contraint de se montrer malin sur le marché en raison des grosses difficultés financières de Saint-Etienne. C'est dans ce contexte qu'un ancien du club a clairement laissé entendre qu'il se verrait bien revenir à l'ASSE.

« Il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas »