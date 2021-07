Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tenté le tout pour le tout avec Mbappé…

Publié le 6 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Souhaitant mettre la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait tenté de proposer les services de Raphaël Varane en échange au PSG. Mais c’était sans compter sur la volonté du défenseur du Real Madrid.

Cela fait à présent des années que le Real Madrid suit avec attention chacune évolution de la situation de Kylian Mbappé. Et plus précisément depuis l’été 2017 et le moment où son avenir était indécis à l’AS Monaco. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore pourrait quitter le club de la capitale après avoir refusé de prolonger son contrat. Et le Real Madrid aurait déjà brûlé un de ses atouts.

Un échange Varane - Mbappé qui s’est soldé par un échec