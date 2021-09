Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de cette star sur le départ de Messi…

Publié le 12 septembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Le FC Barcelone n’a pas pu renouveler le contrat de Lionel Messi qui a expiré en juin dernier. Finalement, la légende vivante blaugrana a signé en faveur du PSG. Futur adversaire du Barça en Ligue des champions avec son Bayern Munich, Thomas Müller a commenté cet énorme changement.

Mardi prochain, le Bayern Munich retrouvera le FC Barcelone en Ligue des champions un peu plus d’une année après le mémorable 8-2 au Final 8 qui a engendré une cascade de changements au Barça sur le plan administratif et au niveau de l’effectif blaugrana. Depuis, Lionel Messi a notamment quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Et selon Thomas Müller, star du Bayern Munich, l’absence de Lionel Messi va se faire ressentir

« C'est une équipe différente »