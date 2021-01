Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman ouvre la porte à un nouveau départ cet hiver !

Publié le 12 janvier 2021 à 1h00 par La rédaction

Après avoir prêté Carles Alena à Getafe, le FC Barcelone accélère et tente de réitérer la manœuvre avec un autre jeune joueur en manque de temps de jeu : Matheus Fernandes.

Dès son arrivée à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman a pris des décisions fortes concernant son effectif. À l'approche du mercato hivernal, le technicien néerlandais avait également prévenu qu'il fallait s'attendre à du mouvement, notamment dans le sens des départs. Barcelone étant en proie à des difficultés économiques non négligeables, les dirigeants se doivent de dégraisser en vendant des joueurs ou en les prêtant pour ne plus avoir à payer leurs salaires. Fin décembre, la liste des joueurs susceptibles de quitter le Barça s'étendait de Philippe Coutinho à Carles Alena en passant par des jeunes joueurs comme Junior Firpo, Riqui Puig et Matheus Fernandes. À l'instar de Carles Alena, envoyé en prêt du côté de Getafe, Koeman est désireux de prêter ses jeunes joueurs, comme il l'a récemment déclaré : « L'enjeu est de nous préparer et s'il y a quelque chose qui nous plaît ou si un jeune joueur doit jouer quelques minutes dans une autre équipe, nous en parlons d'abord au joueur, parce qu'en fin de compte, la décision de partir ou non appartient à chaque joueur. Nous donnons des conseils aux jeunes joueurs ou aux plus âgés qui, pour une raison quelconque, n'ont pas de temps de jeu. Il faut espérer qu'une semaine suffira pour obtenir ce que nous voulons. ».

Matheus Fernandes poussé vers la sortie !