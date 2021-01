Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 12 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

Ronald Koeman s'est livré à de nouvelles confidences concernant le recrutement du FC Barcelone cet hiver.

Le FC Barcelone accueillera un nouveau président le 24 janvier prochain, plusieurs candidats postulent d'ailleurs pour remplacer Josep Maria Bertomeu, le président démissionnaire. L'élection de ce président marquera un nouveau tournant dans l'histoire du club barcelonais. En attendant l'élection, les Blaugrana doivent prendre des décisions sur le mercato hivernal. Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a fait un point sur la situation et sur les projets de son équipe.

« On sait ce qu'on veut »