Mercato - Barcelone : Kaka utilise Ronaldo pour évoquer le départ de Messi !

Publié le 9 février 2020 à 22h00 par La rédaction

Depuis les propos d’Éric Abidal autour de l’investissement de certains joueurs sous Ernesto Valverde, le FC Barcelone traverse une crise interne. Interrogé sur le sujet, Kaka avoue qu'il comprendrait Lionel Messi s'il décidait de quitter le club catalan après ça.

« Les responsables de la direction sportive doivent eux aussi prendre leurs responsabilités et surtout assumer les décisions qu'ils prennent ! », avait posté Leo Messi sur Instagram suite à la sortie médiatique d’Éric Abidal, coordinateur technique du FC Barcelone. En plus des récents résultats sportifs très mitigés du club catalan, les rumeurs d’un possible départ de Messi émergent. Kaka, ancien joueur du Real Madrid donne son avis sur la situation de l'Argentin au micro de Sky Sports .

« Ce ne sera pas un problème pour Messi de jouer en Premier League ou pour un autre club de haut niveau »