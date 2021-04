Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut boucler un dossier très important !

Publié le 23 avril 2021 à 0h00 par B.C.

Alors que Ronald Araújo s’est imposé comme un élément important du FC Barcelone cette saison, Joan Laporta souhaite rapidement sécuriser son avenir, alors que son contrat court jusqu’en 2023.

En difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone n’a pas pu se renforcer comme il l'espérait l’été dernier. Une situation qui a permis à certains jeunes de se faire remarquer, à l’instar de Ronald Araújo. Le défenseur de 22 ans a profité de la méforme de Clément Lenglet et des pépins physiques de Gerard Piqué et Samuel Umtiti pour obtenir du temps de jeu et s’illustrer aux yeux de Ronald Koeman. « Il s'avère être un garçon courageux. Physiquement, il est très fort et a un grand avenir devant lui. Il est jeune et a des choses à améliorer comme ses passes verticales ou son premier contrôle. Mais il a déjà joué beaucoup de matchs à haut niveau à son âge et c'est très bien », se réjouissait le Néerlandais en début d’année. Alors que Joan Laporta a depuis repris les rênes du FC Barcelone, le nouveau président blaugrana souhaite rapidement blinder sa pépite.

Le Barça veut blinder Araújo

D’après les informations de Nicolo Schira, le FC Barcelone veut prolonger Ronald Araújo. Edoardo Crnjar et Edoardo Mazzolari devraient prochainement devenir les agents du défenseur et entamer les pourparlers avec la direction catalane pour négocier un nouveau bail. Le Barça souhaiterait ainsi lui faire signer un contrat longue durée afin d'écarter tout danger pour l’avenir d’Araújo, lié au club jusqu’en 2023.