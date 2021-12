Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tenté une énorme opération avec Ousmane Dembélé !

Publié le 18 décembre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est déterminé à l’idée de recruter Ferran Torres cet hiver, le club catalan va devoir se battre pour convaincre Manchester City de le laisser filer.

La priorité hivernale du FC Barcelone semble claire, il s’agit de Ferran Torres. Selon bon nombre d’échos parus dans la presse dernièrement, le club catalan souhaite absolument enrôler l’international espagnol afin d’en faire l’un des leaders de son secteur offensif en reconstruction. De son côté, le joueur de Manchester City ne serait pas du tout opposé à l’idée de rejoindre le club catalan, chose qui lui permettrait donc de faire son retour en Espagne. Mais encore faudra-t-il que le FC Barcelone parvienne à convaincre les Citizens .

Manchester City réclame 70 M€ !