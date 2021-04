Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta tient sa première recrue !

Publié le 27 avril 2021 à 1h30 par D.M.

Comme indiqué par Pep Guardiola ce dimanche, Eric Garcia devrait s'engager avec le FC Barcelone. Le joueur espagnol serait tout proche d'un accord avec son club formateur.

« Eric Garcia est l'un de mes joueurs préférés. Il n'est pas sur le banc parce que je pense qu'il va déménager à Barcelone ». Interrogé après la victoire de son équipe en Coupe de la Ligue ce dimanche, Pep Guardiola a officialisé le départ d’Eric Garcia. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le défenseur central a refusé de prolonger son contrat avec Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone, son club formateur. Elu président du club catalan, Joan Laporta a voulu renégocier les termes du contrat avec Eric Garcia. Mais malgré ce contretemps, le joueur devrait être la première recrue estivale du FC Barcelone.

Eric Garcia va signer au FC Barcelone selon la presse espagnole