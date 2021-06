Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sur le point de boucler une vente à 16M€ ?

Publié le 2 juin 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que Junior Firpo n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone, l’ancien joueur du Real Betis se rapprocherait de plus en plus d’un transfert en Premier League.

Si le FC Barcelone a démarré sur les chapeaux de roue cette fenêtre estivale des transferts en enregistrant les arrivées libres de Sergio Agüero et d’Eric Garcia au cours des deux derniers jours, le club catalan va maintenant devoir quelque peu freiner la cadence. En effet, le Barça fait face à de gros soucis financiers, et il n’aura d’autre choix que de vendre cet été afin d’engranger des liquidités et diminuer sa masse salariale. Dans cette optique, certains éléments indésirables auraient été placés sur le marché des transferts. Ce serait notamment le cas de Junior Firpo, lui qui n’a jamais réussi à vraiment s’illustrer au sein du club catalan depuis son arrivée en provenance du Real Betis à l’été 2019.

West Ham et Southampton accélèrent pour Junior Firpo !