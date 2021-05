Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe à l’action pour Erling Haaland !

Publié le 13 mai 2021 à 10h30 par B.C.

Malgré la volonté du Borussia Dortmund de conserver Erling Haaland cet été, le FC Barcelone a fait de l’attaquant norvégien sa grande priorité et espère parvenir à ses fins lors du mercato.

Avec 37 buts en 38 apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund cette saison, Erling Haaland apparaît sur les tablettes de la plupart des cadors européens. Le Norvégien ne cesse d’impressionner depuis son éclosion au RB Salzbourg, de quoi rendre son avenir très incertain. Le FC Barcelone, Manchester City, le Real Madrid ou encore Manchester United sont notamment sur les rangs pour s’attacher les services du phénomène de 20 ans, mais le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de perdre son joyau. « Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine. Le Real et le Barça ? Je pense qu’ils connaissent la situation contractuelle et notre position. Je suis totalement détendu », a confié ce mercredi Hans-Joachim Watzke, président du BVB, dans des propos accordés à Bild . Pas de quoi pour autant décourager le Barça.

Le Barça a déjà lancé l’opération Haaland