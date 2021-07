Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est prêt à prendre une décision radicale pour Umtiti !

Publié le 22 juillet 2021 à 23h30 par La rédaction

Inconstant et régulièrement blessé depuis l’été 2018, Samuel Umtiti est sur la liste des indésirables à Barcelone. Et pour s’en séparer, Joan Laporta serait prêt à le laisser partir gratuitement.

Malgré un début de mercato agité dans le sens des arrivées, Joan Laporta n’a pas pu s’éviter cette période creuse avec toujours le même problème : la situation des indésirables. Pour Junior Firpo et Francisco Trincao, c’est réglé. Mais la liste est encore longue, et Samuel Umtiti en fait partie. Depuis son retour de la Coupe du Monde 2018, l’ancien Lyonnais est miné par les blessures. Le FC Barcelone veut donc s’en séparer. Mais Umtiti a un gros salaire, et personne ne semble disposer à lui offrir les mêmes émoluments. Alors Joan Laporta serait prêt à faire une concession pour s’en séparer au plus vite…

Tout faire pour se débarrasser d'Umtiti !