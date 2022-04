Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta aurait bouclé une prolongation !

Publié le 25 avril 2022 à 19h00 par Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, la prolongation de contrat de Sergi Roberto ne cesse d’être évoqué dans la presse. Et à en croire les informations divulguées par les médias ibériques, le joueur du FC Barcelone aurait donné son accord pour renouveler son bail pour une saison supplémentaire.

À une autre échelle que les dossiers Ousmane Dembélé, Gavi et Ronald Araujo, celui de Sergi Roberto pousse le FC Barcelone à travailler d’arrache pied en coulisse afin parvenir à un accord pour combler Xavi Hernandez. L’entraîneur du Barça a fait savoir à plusieurs reprises en conférence de presse qu’il aimerait témoigner de la prolongation du contrat courant jusqu’en juin prochain de Roberto au FC Barcelone. Et il semblerait qu’après de longues semaines de spéculations et de négociations, un terrain d’entente ait été trouvé par le clan Sergi Roberto et le président Joan Laporta.

Une prolongation d’un an pour Roberto ?