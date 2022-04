Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur ce dossier cher aux yeux de Xavi !

Publié le 23 avril 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Les chances qu’un accord soit trouvé entre le comité de direction du FC Barcelone et le clan Sergi Roberto diminueraient les jours passant. De quoi pousser le joueur formé au Barça à un pessimisme concret pour une prolongation de contrat alors que Xavi Hernandez a fait part de sa volonté de voir son ancien coéquipier poursuivre au Barça.

À l’instar d’Ousmane Dembélé, Sergi Roberto pourrait quitter le FC Barcelone libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Cependant, au même titre que le champion du monde tricolore, le joueur formé à La Masia cultiverait le désir de poursuivre son aventure blaugrana, mais les positions entre les deux parties sur le plan financier empêcheraient un accord total pour une prolongation. Et alors que la Major League Soccer et l’Atletico de Madrid seraient des options en cas de départ, Sergi Roberto commencerait à se faire une raison quant à son avenir compromis au FC Barcelone…

Roberto ne se ferait plus d’illusions pour son avenir au Barça !