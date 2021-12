Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision colossale avec Dembélé !

Publié le 4 décembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ambitionne de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le club catalan aurait une idée bien précise derrière la tête quant à son éventuel futur salaire.

Depuis un bon moment maintenant, Xavi et Joan Laporta n’ont de cesse d’affirmer qu’ils espèrent voir Ousmane Dembélé prolonger son contrat au FC Barcelone expirant le 30 juin prochain. Seulement voilà, pour l’heure, rien ne semble véritablement avoir avancé. En effet, il est annoncé depuis des semaines que le dossier traine en longueur, à tel point que le scénario d’un départ libre ne serait plus du tout une utopie pour l’international français. Mais en attendant de voir comment les choses évolueront, on apprend ce samedi que le FC Barcelone aurait un plan bien précis concernant le salaire d’Ousmane Dembélé s’il reste dans ses rangs.

Un salaire indexé sur les apparitions d’Ousmane Dembélé