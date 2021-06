Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola en remet une couche sur les recrues de Laporta !

Publié le 10 juin 2021 à 0h30 par A.D.

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero et Eric Garcia se sont engagés librement et gratuitement en faveur du Barça. Interrogé sur ces deux arrivées au FC Barcelone, Pep Guardiola a insisté sur le fait que Joan Laporta avait réussi deux énormes coups, bien qu'il lui ai chipé ses joueurs.

Libre de tout contrat le 30 juin, Sergio Agüero et Eric Garcia ne porteront plus le maillot de Manchester City, mais celui du FC Barcelone. Selon Pep Guardiola, Joan Laporta a fait deux énormes opérations en s'offrant ses deux joueurs librement et gratuitement. « Ce sont d'excellentes signatures, elles sont une réussite totale toutes les deux. Le Kun est un buteur et très bon garçon et avec Eric, ils ont fait un recrutement spectaculaire, je l'ai dit à Ronald. C'est un joyau en tant que personne, très intelligent, désireux d'apprendre, absorbe tout. Avec le temps il sera l'un des capitaines du Barça de la prochaine décennie, vous verrez », a confié Pep Guardiola dernièrement dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Interrogé une nouvelle fois sur les départs de Sergio Agüero et d'Eric Garcia vers le Barça, le coach de Manchester City en a rajouté une couche.

