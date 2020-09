Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour Ousmane Dembélé !

Publié le 23 septembre 2020 à 10h00 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Ousmane Dembélé, Manchester United n’aurait eu d’autre choix que de se retirer de ce dossier, en partie en raison des demandes financières du FC Barcelone qui voudrait s'appuyer sur ses services cette saison.

Ousmane Dembélé sur le point de quitter le FC Barcelone ? Rien n’est sûr. Cependant, deux clubs à la renommée mondiale se pencheraient sur le profil du champion du monde tricolore. D’après divers médias, Liverpool et surtout Manchester United s’intéresseraient à Dembélé. Des discussions auraient déjà eu lieu entre les Red Devils et les dirigeants du Barça pour un éventuel deal. Selon le Daily Record, un prêt serait proposé au FC Barcelone par le club mancunien. Néanmoins, le Barça voudrait couvrir ses arrières et imposerait une obligation d’achat ou un transfert sec pour une indemnité de 100M€. De quoi considérablement refroidir Manchester United.

Manchester United ne veut pas payer 100M€ pour Dembélé, le Barça compterait le conserver