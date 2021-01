Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour cette recrue hivernale ?

Publié le 14 janvier 2021 à 0h30 par Th.B.

Pour boucler l’arrivée d’Eric Garcia dès cet hiver, le FC Barcelone serait disposé à offrir 5M€ à Manchester City contre les services du défenseur espagnol. Ce qui ne devrait cependant pas suffire.

Et si le FC Barcelone avait déjà bouclé sa première recrue hivernale ? Malgré des problèmes financiers rencontrés par le club blaugrana, le prêt de Carles Aleña à Getafe permettrait au Barça d’avoir les fonds nécessaires et la masse salariale suffisante pour boucler l’arrivée d’Eric Garcia, sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin prochain. Fabrizio Romano a d’ailleurs, sur son compte Twitter, confirmé qu’un accord avait été trouvé entre le FC Barcelone et Garcia. D’après Goal , le président par intérim du Barça attendrait de connaître le résultat des élections présidentielles et d’avoir l’aval du vainqueur avant de valider cette opération. Mais Manchester City devrait mettre des bâtons dans les roues du Barça .

Manchester City ne lâcherait rien pour Eric Garcia