Mercato - Barcelone : Griezmann, Neymar… Ces révélations sur les intentions du Barça !

Publié le 28 février 2020 à 22h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone traverse une crise en partie causée par les choix de la direction du club sur le marché, Guillem Balague a révélé que les joueurs blaugrana dont Lionel Messi n’ont pas de pouvoir sur le mercato, en attesteraient les dernières transactions du club catalan.

Suite aux propos d’Éric Abidal qui laissait entendre que les hommes forts du vestiaire du FC Barcelone étaient à l’origine de la décision des dirigeants du Barça de licencier Ernesto Valverde, Lionel Messi a révélé à deux reprises qu’il n’avait pas de pouvoir sur les choix de la direction. Que ce soit via son compte Instagram ou lors d’une entrevue accordée à Mundo Deportivo . Journaliste pour la BBC et correspondant pour As , Guillem Balague a lâché de grosses révélations concernant les démarches du FC Barcelone lors de ses dernières opérations et décisions au cours desquelles les cadres du Barça n’auraient pas été écoutés.

« Messi, Piqué et Suarez voulaient initialement que Griezmann vienne, mais… »