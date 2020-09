Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann fait planer le doute sur le feuilleton Messi !

Publié le 4 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Jeudi, la tendance était plus à une nouvelle saison de Lionel Messi au FC Barcelone qu’à un départ. Néanmoins, Antoine Griezmann n’est pas plus renseigné sur le sujet.

Estimant que ses aspirations personnelles ne sont plus en phase avec le projet sportif du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait plier bagage cet été et aurait fait part de sa volonté de changer d’air à ses dirigeants via un burofax. Néanmoins, les dernières évolutions de ce dossier laissent à penser que l’Argentin pourrait honorer son contrat jusqu’à son terme, à savoir juin 2021. Coéquipier de Messi au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a pas donné d’indice sur l’avenir de La Pulga.

« On écoute un peu tout mais on n'en sait pas plus de notre côté »