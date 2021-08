Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Agüero… Koeman a son plan pour l’après-Messi !

Publié le 9 août 2021 à 12h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi va quitter le FC Barcelone pour probablement rejoindre le PSG, Ronald Koeman devra désormais composer sans l'Argentin. Pour autant, le technicien néerlandais aurait confiance aux attaquants en sa possession, notamment Antoine Griezmann et Sergio Agüero.

Une nouvelle ère commence au FC Barcelone. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Barça aborde une saison sans la présence de Lionel Messi au sein de son effectif. Joan Laporta était impuissant face aux exigences économiques de la Liga et n'a donc pas pu prolonger la Pulga . De ce fait, Lionel Messi serait bien parti pour rejoindre le PSG. Pour autant, malgré le départ du génie argentin, Ronald Koeman resterait confiant pour mener à bien son secteur offensif...

Agüero déterminé malgré le départ de Messi ?

Depuis l'incroyable retournement de situation dans le dossier Lionel Messi, l'avenir de Sergio Agüero au FC Barcelone semblait être remis en cause. En effet, El Kun avait rejoint le Barça en tout début de mercato après la fin de son contrat avec Manchester City. Le buteur espérait donc pouvoir jouer aux côtés de son ami proche Messi sous le maillot blaugrana . Cependant, comme Ronald Koeman l'a affirmé au micro de TV3 , le départ de la Pulga n'aurait aucune influence sur le futur d'Agüero : « C’est un mensonge qu’Agüero veuille partir. Il a signé avec le Barça et est très content. Dommage qu’il ait été blessé ce matin. Il n’a pas pu jouer ces 30 minutes. C’est un pas en arrière. Il s’entraînait bien et il peut beaucoup contribuer avec sa qualité. » Par ailleurs, si Ronald Koeman compte bien sur Sergio Agüero, l'entraîneur du Barça devra composer pour le moment sans l'Argentin. Selon les informations de Gerard Romero, Agüero pourrait être absent une dizaine de semaines en raison d'une blessure au mollet. Un nouveau coup dur à gérer pour Koeman en ce début de saison, qui pourra tout de même compter sur les qualités de Sergio Agüero à son retour prévu en novembre. En attendant, Antoine Griezmann pourrait bien prendre les rênes de l'attaque du Barça...

Griezmann peut succéder à Messi pour Koeman