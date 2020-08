Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong valide le premier gros coup du Barça !

Publié le 13 août 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de Miralem Pjanic à la fin du mois de juin, Frenkie de Jong a confié tout le bien qu’il pensait de l’arrivée du milieu bosnien.

En dépit de ses difficultés sur le plan financier, le FC Barcelone aurait l’intention de renouveler son effectif cet été afin de combler une partie des nombreuses lacunes de son effectif. Dans cette optique, le milieu de terrain a été identifié comme l’un des secteurs à renforcer, et c’est en partie pour cette raison que la direction du Barça a choisi de miser sur Miralem Pjanic. Le milieu bosnien a rejoint le club catalan dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo, la Juventus déboursé 80M€ pour s’attacher les services du Brésilien et les Blaugrana dépensant 70M€ pour enrôler l’ancien joueur de l’AS Roma et de l’OL.

« Il permettra de rendre l’équipe plus forte »