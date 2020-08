Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet aveu de Frenkie de Jong sur son arrivée au Barça !

Publié le 12 août 2020 à 21h00 par H.G.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2019, Frenkie de Jong est revenu sur son intégration dans l’équipe catalane en soulignant le rôle prépondérant de Sergio Busquets dans cette optique.

En janvier 2019, le FC Barcelone est parvenu à s’imposer face au PSG et à Manchester City dans une moindre mesure en arrachant la signature de Frenkie de Jong, qui évoluait alors à l’Ajax Amsterdam. Considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs d’Europe à l’époque, l’international néerlandais a terminé la saison avec les Lanciers avant de rejoindre le Barça au mercato estival. Et après avoir été l’auteur d’une bonne première saison avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong est revenu sur son adaptation à son arrivée en Catalogne.

« Sergio Busquets m'a beaucoup aidé »