Mercato - Barcelone : Et si la nouvelle tension Messi-Barça avait trouvé son explication…

Publié le 9 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Ces derniers jours, les médias catalans ont évoqué une nouvelle montée de tension entre le FC Bareclone et Lionel Messi. Elle pourrait avoir trouvé son explication… Analyse.

Depuis la fin de semaine dernière, les médias catalans ont révélé que la prolongation de Lionel Messi avait de nouveau connu un sérieux coup d’arrêt et que la star argentine, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone, aurait de nouveau brandi la menace de son départ. Rien n’a filtré sur les raisons de ce coup de froid, mais il pourrait bien avoir trouvé son explication ces dernières heures.

La clarification du Barça sur Griezmann…