Mercato - Barcelone : Abidal révèle un échec cuisant du Barça dans ce dossier à 120M€ !

Publié le 24 février 2022 à 14h00 par La rédaction

Intéressé par João Félix à l’été 2019, le FC Barcelone a dû abandonner ce dossier en raison du prix demandé par Benfica. Au final, l’Atlético de Madrid avait raflé la mise pour plus de 120M€.

Après le transfert de Neymar au PSG, le FC Barcelone avait les moyens d’investir pour reconstruire son équipe. A l’époque, Josep Maria Bartomeu a opté pour Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Deux choix qui ont coûté très cher au Barça et qui n’ont jamais vraiment convaincu sur le terrain. Directeur sportif du club à cette période, Éric Abidal était chargé du recrutement. Et à l’été 2019, l’ancien international français avait jeté son dévolu sur João Félix.

« Il y a eu des discussions mais à ce moment là l’investissement était impossible »