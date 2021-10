Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Pjanic et Koeman, Laporta doit trancher !

Publié le 12 octobre 2021 à 0h30 par A.D.

Arrivé de la Juventus à l'été 2020, Miralem Pjanic a dû fuir le Barça un an plus tard car il a compris qu'il lui était impossible de jouer sous la houlette de Ronald Koeman. Alors que le Bosnien est simplement prêté au Besiktas, Joan Laporta sera contraint de faire un choix entre les deux hommes à la fin de la saison. Analyse.

Pour se lancer un tout nouveau défi, Miralem Pjanic a décidé de quitter la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone à l'été 2020. Un choix qu'il a très vite regretté, parce que Ronald Koeman ne lui a pas donné sa chance. Conscient qu'il ne pourra jamais obtenir les bonnes grâces du coach du Barça, Miralem Pjanic a décidé de faire ses valises et d'accepter d'être prêté pour une saison au Besiktas. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, l'ancien de l'OL a expliqué clairement qu'il lui était impossible de poursuivre sa cohabitation avec Ronald Koeman. « J’ai réfléchi un peu (à l'offre de Besiktas) et ça a duré au maximum une heure, parce que je savais que, peu importe ce qui se passerait aux entrainements ou dans l’effectif du Barça, avec (Ronald) Koeman ça n’allait pas changer. Je savais (que je ne jouerai plus avec lui), parce que pour lui c’était comme ça et sans aucun motif, ni aucune explication. Pour moi, c’était très clair, je devais partir pour jouer. C’était impossible de continuer à travailler avec lui. Je voulais jouer, prendre du plaisir et montrer aux gens de quoi j’étais capable et que je n'étais pas le fautif tout simplement » , a expliqué Miralem Pjanic avant de donner rendez-vous au FC Barcelone en fin de saison.

Entre Pjanic et Koeman, il n'en restera qu'un...