Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation dans ce dossier chaud !

Publié le 28 septembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il était attendu que Sergi Roberto prolonge sous contrat dans peu de temps, tout serait tombé à l’eau ce lundi.

Le FC Barcelone s’est fixé une mission depuis la fin de l’été, à savoir prolonger les contrat de certains de ses joueurs. En ce sens, des négociations ont lieu avec Ansu Fati, Pedri, Ousmane Dembélé ou encore Sergi Roberto. Concernant le dernier cité, il était même annoncé que la prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain était imminente, avec une baisse de salaire. Seulement voilà, le Barça risque finalement de tout recommencer depuis le début.

Pas d’accord pour la prolongation de Sergi Roberto