Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour ce gros coup à 0€ de Xavi !

Publié le 12 février 2022 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Cesar Azpilicueta aurait un accord de principe avec le FC Barcelone pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. De leur côté, les Blues auraient la possibilité d'activer une clause pour prolonger leur défenseur espagnol. Toutefois, Thomas Tuchel n'aurait pas les moyens de renouveler unilatéralement le contrat de Cesar Azpilicueta.

Alors que son contrat avec Chelsea arrivera à terme le 30 juin, Cesar Azpilicueta aurait alarmé le FC Barcelone. En quête de belles opportunités à 0€, le club catalan aurait identifié le profil du défenseur des Blues , voyant d'un très bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. Ce vendredi, EFE avait jeté un froid quant au possible départ de Cesar Azpilicueta vers le Barça, révélant que Thomas Tuchel avait la possibilité d'activer une clause pour prolonger automatiquement l'ancien défenseur de l'OM. Toutefois, le coach de Chelsea n'aurait pas ce pouvoir en réalité.

Chelsea ne peut pas prolonger Cesar Azpilicueta unilatéralement