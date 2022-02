Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux recrues hivernales plombent un vieux dossier du Barça...

Publié le 11 février 2022 à 1h30 par A.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreux mois, Dani Olmo ne devrait pourtant pas faire son retour au Barça.

Depuis plusieurs années, un nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone, à savoir celui de Dani Olmo. Formé à La Masia , le jeune espagnol avait quitté le Barça en 2014 pour rejoindre le Dynamo Zagreb où son talent a explosé au point de convaincre le RB Leipzig de lâcher 22M€ en 2020 pour le recruter. En Bundesliga, Dani Olmo a confirmé sa montée en puissance au point de s'installer en sélection espagnole. Ce qui a longtemps poussé le FC Barcelone à envisager son retour.

Avec Torres et Adama, la piste Olmo est terminée