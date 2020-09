Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des jours décisifs pour l’arrivée de Memphis Depay !

Publié le 22 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Le dossier Depay entrerait dans une nouvelle phase cette semaine. La priorité de Koeman pour l'attaque du FC Barcelone pourrait profiter des prochaines ventes du club pour signer en Catalogne.

Avec le départ de Bertrand Traoré à Aston Villa, Memphis Depay a pris le numéro 10 à l'OL. Mais pour combien de temps ? L'attaquant néerlandais est convoité par le FC Barcelone. L'attaquant de 26 ans plairait tout particulièrement à Ronald Koeman, son ancien sélectionneur. Fraîchement nommé entraîneur des blaugrana , le Néerlandais a demandé à Luis Suarez de quitter le club et verrait ainsi en Depay le successeur idéal. Arrivera-t-il alors à ses fins avec le joueur de Rudi Garcia ?

Bientôt une offre pour Depay ?