Mercato - Barcelone : Depay, Umtiti... Une opération XXL en préparation ?

Publié le 20 mai 2022 à 0h30 par Pierrick Levallet

Arrivé libre il y a tout juste un an, Memphis Depay pourrait bien faire ses valises dès cet été s’il ne récupère pas un rôle plus important dans le onze de Xavi. Arsenal serait intéressé par l’international néerlandais, et le Barça pourrait bien en profiter pour essayer d’inclure Samuel Umtiti dans l’opération.

Face à une situation économique assez délicate, le FC Barcelone devrait compter sur quelques départs cet été afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncés en partance ces dernières semaines, dont Memphis Depay. Arrivé libre l’été dernier, le Néerlandais n’a pas vraiment réussi à s’imposer dans le onze de Xavi. L’attaquant de 28 ans est, la plupart du temps, cantonné à un rôle de remplaçant face à la concurrence d’Ansu Fati, d’Ousmane Dembélé, de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang. De ce fait, Memphis Depay pourrait envisager un départ cet été s’il ne récupère pas une place plus importante dans l’équipe de Xavi. Arsenal se tiendrait à l’affût, et le FC Barcelone pourrait bien en profiter.

Le Barça veut inclure Umtiti dans la transaction avec Arsenal pour Depay