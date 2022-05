Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Annonce imminente pour cette recrue estivale de Xavi !

Publié le 5 mai 2022 à 0h30 par Pierrick Levallet

À l'approche du mercato estival, le FC Barcelone aurait déjà bouclé l'arrivée de Franck Kessié. D'ailleurs, il ne s'agirait plus que d'une question temps avant que le transfert de l'Ivoirien ne soit officialisé.

Après un mercato plutôt intéressant l’hiver dernier avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré, le FC Barcelone entendrait bien continuer son recrutement pour se renforcer dans tous les secteurs. Joan Laporta aurait d’ailleurs déjà commencé son travail puisqu’il aurait déjà bouclé une arrivée au milieu de terrain : celle de Franck Kessié. D’ailleurs, l’officialisation de l’arrivée de l’Ivoirien ne devrait plus tarder.

Ce n’est plus qu’une question temps pour l’annonce de Kessié au Barça