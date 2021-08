Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le feuilleton Pjanic !

Publié le 7 août 2021 à 21h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ du Barça, Miralem Pjanic souhaiterait revenir à la Juve. La réunion de ce samedi entre les présidents des deux clubs pourraient décanter tout le dossier.

Il y a un an, Miralem Pjanic débarquait au FC Barcelone en provenance de la Juventus. Une arrivée marquante pour un joueur qui était destiné à s’imposer dans le milieu de terrain catalan. Mais pendant toute la saison, Pjanic n’aura jamais réussi à semer le doute dans l’esprit de Ronald Koeman. Comme révélé par le10sport.com, le PSG et Chelsea ont donc été sondés pour accueillir l’international bosnien. Mais l’ancien lyonnais ne voudrait que revenir dans les rangs de la Vieille Dame . Et tout pourrait se débloquer rapidement.

Pjanic fixé dès ce samedi ?