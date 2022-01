Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho de retour à Liverpool ? La réponse !

Publié le 7 janvier 2022 à 7h00 par T.M.

Si Philippe Coutinho est annoncé proche d’Aston Villa, en Angleterre, il est également question d’un retour à Liverpool. Cela serait toutefois loin d’être évident.

En ce mois de janvier, Philippe Coutinho semble plus proche que jamais de quitter le FC Barcelone. Jusqu’à présent, le club catalan avait toujours échoué concernant le départ du Brésilien. Cette fois, cela serait différent étant donné que le joueur de Xavi veut partir afin d’avoir une chance de jouer la Coupe du monde. Et pour cela, l’ancien de Liverpool pourrait notamment faire son retour en Premier League, où il a gardé une certaine cote de popularité. Ainsi, cela chaufferait concernant un prêt de Coutinho du côté d’Aston Villa, mais d’autres pistes sont évoquées de l’autre côté de la Manche.

« Liverpool n’est pas intéressé »