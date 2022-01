Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour ce départ tant attendu au Barça !

Publié le 6 janvier 2022 à 20h00 par P.L. mis à jour le 6 janvier 2022 à 20h09

En grande difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho se rapproche d'un retour en Premier League puisqu'Aston Villa serait intéressé par le Brésilien. Le club de Premier League chercherait d'ailleurs une solution pour trouver un accord avec le Barça d'un point de vue économique.

Afin de construire une nouvelle équipe qui puisse renouer avec le succès sur l’échelle européenne, le FC Barcelone miserait sur le marché des transferts mais également sur quelques départs afin d’alléger sa masse salariale. De ce fait, Joan Laporta aurait placé quelques noms sur la liste des transferts dont celui de Philippe Coutinho. Le Brésilien n’a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui et l’arrivée de Xavi sur le banc catalan n’a pas spécialement changé les choses à sa situation. Ainsi, le joueur de 29 ans se rapprocherait de plus en plus d’un départ cet hiver, Aston Villa étant intéressé par le Brésilien. Néanmoins, le salaire de Philippe Coutinho pourrait être un problème dans les pourparlers. De ce fait, l’actuel 13e du championnat anglais essayerait de trouver une solution.

Aston Villa veut réduire le montant de l’option d’achat pour Coutinho