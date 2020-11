Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 16 novembre 2020 à 9h00 par A.D.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le Barça aurait proposé une prolongation de contrat à Philippe Coutinho, mais en échange il devait accepter de baisser son salaire. En sachant qu'une toute nouvelle direction va prendre place à la fin du mois de janvier, le Brésilien aurait préféré décliner l'offre qu'on lui a faite.

Arrivé à l'hiver 2018 pour faire oublier le départ de Neymar, Philippe Coutinho n'a pas vraiment réussi sa mission au FC Barcelone. En difficulté depuis son transfert colossal (environ 145M€ au total), le milieu offensif brésilien semble enfin faire son trou au Barça. Et ses performances récentes auraient déjà pu être récompensées. Selon les informations de Mundo Deportivo , les dirigeants du FC Barcelone auraient soumis un nouvelle offre de contrat à Philippe Coutinho, mais ce dernier aurait préféré remettre à plus tard sa prolongation.

Philippe Coutinho aurait refusé de prolonger, mais...