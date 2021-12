Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Coutinho !

Publié le 16 décembre 2021 à 9h00 par A.D.

Alors que Philippe Coutinho est le joueur le mieux payé de son effectif, le FC Barcelone serait contraint de s'en débarrasser pour recruter en janvier et se conformer aux règles du fair-play financier. De son côté, le milieu offensif brésilien aurait besoin de se lancer un tout nouveau défi pour relancer sa carrière.

En janvier 2018, Philippe Coutinho a quitté Liverpool et s'est engagé en faveur du FC Barcelone. Alors que Neymar a signé au PSG l'été précédent, le milieu offensif brésilien avait la lourde tâche de faire oublier le départ de son compatriote. Toutefois, il n'a pas du tout réussi à remplir cette mission. Incapable d'évoluer à son plus haut niveau, Philippe Coutinho est devenu indésirable au Barça. Et sachant qu'il est actuellement le joueur le mieux payé de l'effectif de Xavi, l'ancien de Liverpool serait aujourd'hui condamné à partir.

Xavi doit sacrifier Coutinho pour recruter en janvier